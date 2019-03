Francesco Vanderjeugd en Justine Decadt zetten punt achter relatie: “We waren gewoon te verschillend, maar zullen wel altijd vrienden blijven” Sam Vanacker & Hans Verbeke

01 maart 2019

19u57 0 Staden Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is weer vrijgezel. Vanderjeugd had sinds begin 2018 een relatie met Justine Decadt, de zus van terreurslachtoffer Ann-Laure Decadt.

Na veertien maanden hebben burgemeester Francesco Vanderjeugd (31) en Justine Decadt (26) een punt gezet achter hun relatie. “Onze verwachtingen en toekomstvisies lagen gewoon niet in dezelfde lijn”, legt Vanderjeugd uit. “We hebben deze beslissing samen genomen. Het is met veel pijn in het hart, maar het kon niet anders. Justine en ik zullen altijd vrienden blijven en houden contact.”

“Ik ben dankbaar voor de momenten die we samen hadden. Francesco is een belangrijke steun geweest voor mij. Ik hecht dan ook nog steeds veel waarde aan onze vriendschap”, reageert Justine kort.

Justine en ik hebben om beurt voor elkaar gezorgd. Ik voor haar na de dood van haar zus, zij voor mij voor, tijdens en na mijn opname. Dat schept een band Francesco Vanderjeugd

Aanslag New York

Het bijzondere verhaal achter het ontstaan van de relatie haalde in mei 2018 nog de nationale pagina’s van deze krant. Het begon met een woordje van troost, maar het werd zoveel meer. Na de aanslag in New York, waarbij Ann-Laure Decadt (31) uit Staden om het leven kwam, bekommerde de burgemeester zich om de familie. Hij regelde heel wat praktische zaken en was er zelfs bij op de luchthaven toen de kist met het lichaam van Ann-Laure arriveerde. Na de begrafenis van haar zus stuurde Justine de burgemeester een berichtje om hem te bedanken. Op dat ene berichtje kwam een antwoord van de burgemeester. Twee berichtjes werden chatgesprekken. Die gesprekken werden een etentje. “Francesco is een gevoelige man, ondervond ik. We konden goed praten over hoe we ons voelden en hoe ik dat allemaal beleefd heb”, vertelde Justine eerder over het ontstaan van hun relatie. “Hij heeft twee jaar geleden zijn moeder verloren en hij zat daar ook mee. We kregen snel het gevoel dat we elkaar begrepen en dat we de dingen tegen elkaar zeiden die gezegd moesten worden. En zo zijn we een koppel geworden.”

Perfectionist

De relatie overleefde zowel de mentale crash van de burgemeester als de verkiezingscampagne. Twee maanden geleden nog zei Vanderjeugd tijdens een interview het volgende: “Ik ben ‘gene gemakkelijken’. Ik ben een perfectionist, veeleisend en toch ben ik er amper. Dat we nog samen zijn, heeft veel te maken met het feit dat we voor elkaar hebben gezorgd. Ik voor haar na de dood van haar zus, zij voor mij voor, tijdens en na mijn opname. Dat schept een band. Er is wederzijds begrip, al liggen onze verwachtingen niet altijd in dezelfde lijn. Ik hou enorm van kinderen, maar ben er nog niet klaar voor. Werk staat op dit moment nog te veel op nummer één.”