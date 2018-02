Fotografe Lieve Blancquaert strijkt neer in Kerckstede 06 februari 2018

02u48 0 Staden Lieve Blancquaert is sinds gisteren aan de slag in Kerckstede. In opdracht van de voorziening voor mensen met een beperking brengt de fotografe er elk van de ruim honderd bewoners voor haar lens, om zo uiteindelijk een fotoboek samen te stellen naar aanleiding van de veertigste verjaardag van Kerckstede.

Om beurten poseren de bewoners in haar mobiele studio, die zeker nog tot eind deze week op volle toeren zal draaien.





"Waarom ik hier ben? Persoonlijk heb ik moeite met een kille maatschappij die altijd maar de perfectie vereist", vertelt de bekende fotografe. "Ik hoop de warmte en de zorg die hier heerst naar voor te kunnen brengen in mijn boek. De bewoners die ik tot nu toe gezien heb zijn stuk voor stuk warme, lieve mensen, vaak met een ontwapenend, haast kinderlijk enthousiasme. De remmen en de regeltjes die ons beperken, hebben zij niet. Die openheid vind ik erg mooi." Bewoner Yves Vanbeylen (39) liet zich in elk geval helemaal gaan. "Het klikte meteen met Lieve", vertelt hij dolenthousiast. "Toen ik haar vertelde dat ik had gezwommen op de Special Olympics, mocht ik zelfs poseren in mijn zwembroek." Het fotoboek van Kerckstede zal tegen19 oktober af zijn, waarna het voor het grote publiek gelanceerd wordt in de loop van het voorjaar van 2019.





(SVR)