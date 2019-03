Foto vermoorde Charlotte Van Walleghem verdwijnt precies zestien jaar na haar dood, zus doet emotionele oproep: “Breng de foto terug” Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

13 maart 2019

16u00 0 Staden Op de begraafplaats van Staden is afgelopen weekend een granieten blok met daarop de foto van de in 2003 vermoorde Charlotte Van Walleghem verdwenen. Opmerkelijk genoeg was het op 9 maart precies zestien jaar geleden dat het toen 18-jarige meisje om het leven kwam. Zus Sarah Van Walleghem deed de lugubere ontdekking. “Wie haalt het nu in godsnaam in zijn hoofd om na zestien jaar die foto van Charlotte mee te nemen?”

“Mijn vader was er zaterdag over de middag nog geweest en toen stond de foto er nog. Die moet dus zaterdagnamiddag of zondag verdwenen zijn. We hebben maandag de omgeving van het graf afgezocht, maar de foto van Charlotte was nergens te vinden”, zegt Sarah (37), die in Staden ook gemeenteraadslid is voor CD&V. “Het is een vreemd gevoel, zeker omdat het zaterdag precies zestien jaar geleden was dat ze gestorven is. Mogelijk is het toeval, maar het is toch een kleine stap om daar van alles achter te zoeken. Mijn man Andy kwam al met allerlei complottheorieën af, maar zulke gedachten vermijd ik liever. Anders blijf je daarmee bezig.”

Storm of kwaad opzet?

Of de storm van de voorbije dagen er voor iets tussen zit? “Daar hebben we ook even aan gedacht, maar de foto van Charlotte is gegraveerd in een redelijk zware blok graniet. Zo'n blok waait heus niet zomaar weg. Bovendien zijn de bloemen en de andere voorwerpen op het graf onaangeroerd gebleven. Wie haalt het nu in godsnaam in zijn hoofd om na zestien jaar die foto van Charlotte mee te nemen?”

Misschien heeft iemand de foto gebroken op de grond gevonden en heeft hij die meegenomen naar huis om te herstellen? We hebben er het raden naar. Maar dat maakt het er niet minder pijnlijk of emotioneel op Sarah Van Walleghem

“Geen flauw idee wie of wat hierachter zit. We hebben al een oproep op Facebook gedaan naar eventuele getuigen. Iedereen die denkt iets gezien te hebben, mag me altijd contacteren. Misschien heeft iemand de foto gebroken op de grond gevonden en heeft hij die meegenomen naar huis om te herstellen? We hebben er het raden naar. Maar dat maakt het er niet minder pijnlijk of emotioneel op. We willen gewoon heel graag de foto terug.”

Dader nog in de cel

Charlotte Van Walleghem (18) werd in de nacht van 8 op 9 maart 2003 gewurgd in Roeselare toen ze op de terugweg was van haar werk in een restaurant in Beveren. Haar lichaam werd ’s anderendaags gevonden tussen enkele containers door spelende kinderen. Het meisje was aangerand en gewurgd met haar eigen sjaal. Na maanden van speurwerk wees DNA-onderzoek Roeselarenaar Jos Heyman-Dewitte aan als dader. Hij bekende uiteindelijk de feiten en kreeg dertig jaar cel. De man zit nog altijd in de gevangenis van Hasselt.

Wie iets gezien heeft of weet wat er gebeurd is met de foto die op het graf van Charlotte stond, mag Sarah contacteren op 0486/29.59.35.