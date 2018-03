Femke Verleye stapt over van Open Vld naar CD&V 28 maart 2018

02u37 0 Staden Voormalig Open Vld-bestuurslid Femke Verleye heeft zich aangesloten bij de CD&V van Staden. Nadat Gwendolyn Vandermeersch vorig jaar de omgekeerde beweging maakte, stapte Verleye na een dispuut met de burgemeester uit de partij.

CD&V-lijsttrekker Gerda Vertriest maakte maandagavond trots de nieuwste aanwinst van CD&V bekend.





"We leerden Femke de laatste maanden kennen als een gedreven, geëngageerde en kritische vrouw." Vooral dat laatste blijkt alvast te kloppen.





"House of Cards, ik heb het meegemaakt, niet op televisie maar live in Staden", zegt Verleye onomwonden.





"Vriendjespolitiek, intriges en bedrog, valse beloftes en overloperij. Ik had eigenlijk de handdoek in de ring gegooid, tot Sarah (Vanwalleghem, lokaal voorzitster van CD&V, nvdr.) me op andere gedachten bracht. Ik geloof nog steeds dat politici ten dienste moeten staan van de mensen." Toen eind oktober 2017 bekend raakte dat OCMW-raadslid Martine Zoete gemeenteraadsvoorzitter zou worden, had Femke Verleye naar eigen zeggen in aanmerking moeten komen voor een zitje in de OCMW-raad, maar toen dat niet gebeurde brak ze met de partij.





Vader Filip Verleye trad haar bij en stapte na 28 jaar verbitterd uit de Open Vld van Houthulst.





(SVR)