Extra half miljoen voor gemeentekas 28 april 2018

02u26 0

De verkoop van de oude brandweerkazerne in de De Carninstraat in Staden heeft ruim 500.000 euro meer opgebracht dan geschat. "Het gebouw werd geschat op 730.000 euro", duidt schepen Bart Vynckier (N-VA). "In de tweede fase werd er al 1.250.000 euro geboden. Een enorme meevaller voor de gemeente. De oppervlakte en het mooie uitzicht op het Dermautpark vielen duidelijk in de smaak bij projectontwikkelaars." Oppositiepartij CD&V stond niet achter de verkoop. "Het had een mooie locatie kunnen zijn voor serviceflats", aldus fractieleider Hans Mommerency. (SVR)