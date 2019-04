Expo over verdwijnend kloosterleven in De Gobbe Sam Vanacker

10u59 2 Staden Bezoekers van bibliotheek De Gobbe in de Ooststraat kunnen nog tot en met dinsdag 30 april tijdens de openingsuren gratis de tentoonstelling ‘Zusters’ bezichtigen.

De voorbije twee jaar dompelden onze journalist Valentijn Dumoulein en fotograaf Lodewijk De Decker zich onder in het kloosterleven in de regio Roeselare. Valentijn noteerde het verhaal van vijftien zusters uit vier verschillende ordes, terwijl Lodewijk voor serene zwart-wit foto’s van de zusters zorgde. Dat resulteerde in het boek ‘Zusters’ en de gelijknamige tentoonstelling. “Het kloosterleven is in sneltempo aan het verdwijnen”, vertelt Valentijn. “Door waardevolle verhalen en anekdotes te noteren nu het nog kan en bijpassende beelden te maken, kwamen we tot een mooi bewaardocument voor de toekomst. Ik was meteen overtuigd van het potentieel van het project en stemde toe. Niet lang daarna stapten we naar erfgoedcel TERF uit Roeselare. Dat bood ons praktische en financiële steun. We hebben samen met TERF besloten zowel een boek als een tentoonstelling over het kloosterleven te maken.”

Het boek is al uitverkocht, maar er is een wachtlijst geopend. Bij voldoende nieuwe bestellingen komt er een nieuwe druk. Wie op de wachtlijst wil staan, kan een mailtje sturen naar bestelzusters@hotmail.com met naam, adres en contactgegevens.