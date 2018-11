Etienne en Godelieve vieren diamant 07 november 2018

Het huwelijksbootje van Etienne Boddez (81) en Godelieve Deseure (84) vaart al zestig jaar. Ze gaven elkaar het jawoord op 18 oktober 1958. Het koppel runde tot halfweg de jaren tachtig een restaurant in Nieuwpoort-Bad, waarna ze terecht kwamen in de Diksmuidestraat in Staden. Op de plaats waar nu brasserie 't Spoor gevestigd is baatten ze veertien jaar lang restaurant De Gulden Haan uit. De jubilarissen brachten zes kinderen groot. Ondertussen zijn er al acht kleinkinderen en een achterkleinkind.





(SVR)