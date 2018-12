Emanuel Decaestecker (23) wordt nieuw gezicht van café De Oude Tramstatie Sam Vanacker

10 december 2018



Emanuel Decaestecker staat vanaf 1 februari achter de toog van café De Oude Tramstatie in Oostnieuwkerke. De 23-jarige Gitsenaar neemt daarmee de fakkel over van huidig uitbater Miquel Vancompenolle, die sinds half september op zoek was naar een overnemer.

Emanuel Decaestecker droomde naar eigen zeggen al langer van een eigen café. “Het is altijd al een droom van me geweest. Drie jaar heb ik in de kern van jeugdhuis De Vlinder gezeten en nog steeds werk ik zowat om de twee weken in het cafetaria van de sporthal van Gits. Toen ik als achttienjarige afstudeerde zat ik al met het idee voor een eigen café in mijn hoofd, maar toen heb ik beslist dat ik eerst een diploma orthopedagogie wou halen. We zijn vijf jaar later en als de examens straks achter de rug zijn heb ik mijn diploma. Het idee voor een eigen café is doorheen mijn studies altijd blijven hangen. En daar kunnen we nu dus eindelijk werk van maken.”

Samen met vader Geert Decaestecker is Emanuel de laatste maanden op zoek gegaan naar een café om over te nemen. Via via kwam hij terecht bij De Oude Tramstatie, waar Miquel Vancompenolle al sinds februari 2015 de pintjes tapt. Sinds Miquel in september vader is geworden, zocht hij een overnemer. Het klikte meteen tussen de twee generatiegenoten. “Het is sneller gegaan dan ik verwacht had”, vertelt Miquel. “Maar ik heb alle vertrouwen in Emanuel. Het concept van het café blijft onveranderd, net als de openingsuren. Oostnieuwkerke kan gerust zijn. Jong en oud blijft hier welkom. Of ik zelf nog veel in het café te vinden zal zijn? Klanten verwijten me nu al dat ik straks van de aardbol ga verdwijnen, maar daar is niets van aan. Ik zal nog regelmatig in De Oude Tramstatie komen. Alleen zal het niet meer achter de toog zijn.”

De laatste dag van Miquel wordt vrijdag 21 december. Rond de jaarwisseling blijft het café even dicht, tot Emanuel op vrijdag 1 februari achter de tapkraan staat.