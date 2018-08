Eetfestijn voor kandidaat Regenboogprins 21 augustus 2018

De carnavalsraad van Staden organiseert op 31 augustus een eetfestijn in Zaal Zonneheem in Oostnieuwkerke om de kandidatuur van Westrozebekenaar Jens Haccour als Regenboogprins te steunen. Op het menu staat stoofvlees met frietjes of vol-au-vent. Na het eten staat er een travestieshow van het Madame Zaza-project op het programma. Volwassenen betalen 12 euro, kinderen 7 euro. Reserveren kan via het e-mailadres carnavalsraad-staden@hotmail.com. Het volgende wapenfeit van de kersverse carnavalsraad, die pas begin dit jaar werd opgericht, wordt de verkiezing van een carnavalsprins op 26 januari. Ultiem doel is om in 2020 een stoet te organiseren in Staden. (SVR)