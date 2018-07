Droogte en wind grote boosdoeners BRANDWEER EN LANDBOUWERS BEDWINGEN GROTE BRAND OP AKKER GERST HANS VERBEKE

04 juli 2018

02u50 0 Staden Bij het oogsten van een partij gerst, op een kurkdroge akker langs de Wallemolenstraat in

Westrozebeke, is gisteravond brand ontstaan. In een mum van tijd verteerden de vlammen zowat anderhalve hectare. De brandweer slaagde erin om een hoeve en een woning vlakbij te vrijwaren. Enkele landbouwers rukten aan met grote hoeveelheden water om te helpen blussen.





Landbouwer Hein Degezelle (31), die enkele jaren geleden de hoeve van zijn schoonouders overnam langs de Poelkapellestraat, was er bij toen de brand rond half zes ontstond. "Het gebeurde vlak bij de pikdorser", vertelt de man die gealarmeerd werd door zijn schoonvader. "Een klein vonkje, mogelijk veroorzaakt door een steentje dat tussen de metalen platen van de landbouwmachine terechtkwam, zette razendsnel enkele tientallen meters van het kurkdroge gerstveld in brand. De hevige wind wakkerde de vlammen aan. In een mum van tijd verspreidde het vuur zich over zowat de hele akker."





De brandweer kon voorkomen dat de vlammen uitbreidden naar een woning vlakbij. "Aan de straatkant hebben we manschappen opgesteld om te vermijden dat het vuur over de weg zou slaan", zegt kapitein Johan Vandewalle van de brandweerpost Staden.





Spontane hulp

"Op die manier konden we de hoeve Hof ter Walle vrijwaren. De spontane hulp die we kregen van drie landbouwers uit de buurt, was van onschatbare waarde. De brand was immers fel en ging gepaard met een grote rookontwikkeling. De boeren rukten aan met mestkarren die ze inderhaast gevuld hadden met water. Op die manier konden ze effectief helpen blussen. Nadien losten ze nog grote hoeveelheden water op de akker om te vermijden dat het vuur weer zou opflakkeren." Bart Terryn en Tamara Staelens, de uitbaters van de speelboerderij 't Ganzengoed, volgden de bluswerken met argusogen. "Ik had plots vlammen gezien van wel vijf tot zes meter hoog, geconcentreerd op een bescheiden oppervlakte", zegt Bart.





"Een maïsveld en bomen belemmerden enigszins het zicht. Ik dacht dat de pikdorser in lichterlaaie stond en ben beginnen lopen in die richting om te zien of ik kon helpen. De landbouwmachine had zich echter al uit de voeten kunnen maken." Landbouwer Hein Degezelle keek het met enigszins lede ogen aan. "De droogte zal de boeren de komende weken parten blijven spelen", zegt hij. "Onze partij gerst die geoogst moet worden, is verloren. Dat is een tegenvaller maar nog altijd beter dan de pikdorser die mee in vlammen zou opgaan. Na het oogsten zou de akker zaaiklaar gemaakt worden voor een andere teelt. Dat plan gaan we niet veranderen, hoewel nu al duidelijk is dat ook die oogst door de brand een stuk minder zal uitvallen."