Drie onthaalouders bundelen de krachten met nieuwe groepsopvang Sam Vanacker

11 januari 2019

11u57 0 Staden Onthaalouders Evelien Geldhof, Lies Matton en Ines Samyn hebben in de Diksmuidestraat in Staden een kinderopvang geopend. De drie vingen eerder alle drie apart thuis al kindjes op, maar bundelen nu de krachten. In ‘Het Kleine Geluk’ is plaats voor 18 kindjes.

De drie dames werkten alle drie voor de Landelijke Kinderopvang en leerden elkaar kennen door de job. Lies ving acht kindjes op en Ines zorgde thuis voor vier kindjes. Evelien was door omstandigheden eventjes gestopt met haar opvang. “We verwezen regelmatig ouders naar elkaar door als we geen plaats meer hadden”, vertelt Lies Matton. “Omdat het niet altijd evident is om in je eigen huis voor opvang te zorgen, groeide zowat een half jaar geleden het idee om samen iets op poten te zetten. Zo zou de som groter zijn dan de delen.”

“Een half jaar hebben we gezocht naar een geschikte locatie, tot we via een vriendin over een huis in de Diksmuidestraat konden beschikken. Het is een ouder huis, maar nog in heel goede staat. Bovendien is de indeling er perfect voor een opvang. Een grote ruimte die we gemakkelijk nog eens in drie delen kunnen verdelen per leeftijdscategorie.”

Volgens Lies is de nood aan opvang in Staden bijzonder hoog. “We zijn sinds begin januari open en zitten nu al aan onze maximumcapaciteit van 18 kindjes per dag. De aanvragen blijven binnen stromen. We zitten volgeboekt tot april 2020.”

De opvang in de Diksmuidestraat 62 is van maandag tot vrijdag open tussen 6.30 uur en 17.30 uur. Wie info wil kan terecht bij Lies op 0473 78 13 48.