Dokwerker probeert stiefdochter te wurgen SLACHTOFFERS ZOUDEN LIEVER HEBBEN DAT MAN GEÏNTERNEERD WORDT HANS VERBEKE

03 februari 2018

03u11 0 Staden Een 42-jarige man uit Staden zit in de cel omdat hij zich tijdens een zoveelste geval van familiaal geweld nu ook keerde tegen een kind van zijn partner. Hij probeerde het meisje te wurgen en sloeg haar tot bloedens toe. Toen het meisje hulp zocht bij de overburen, volgde hij haar. De dokwerker stormde binnen bij de overburen. Ook zij deelden in de klappen. "Mijn man moet geïnterneerd worden", zegt de echtgenote van de geweldenaar.

In een alleenstaande woning net buiten het centrum van Staden brak vorige zondag de hel los. Schijnbaar zonder enige aanleiding roste een 42-jarige man daar zijn drie jaar jongere echtgenote af. Verschillende kinderen van het nieuw samengesteld gezin waren daar getuige van. "Mijn neus is gebroken en ik moest achteraan op het hoofd worden gehecht", zegt de echtgenote. "Ook mijn knieën zijn zwaar gehavend. "Op een bepaald moment keerde mijn man zich ook tegen mijn dochter. Ze werd tot bloedens toe geslagen, hij probeerde haar ook te wurgen. Gelukkig kon ze ontsnappen." Het meisje rende in paniek naar de overburen. Die waren thuis en deden gelukkig snel open. Maar voor de deur weer dicht was, kwam ook de stiefvader van het meisje aangelopen. Hij stormde het huis binnen en viel de bewoners aan. Ook zij incasseerden rake klappen. Voor de echtgenote van de geweldenaar is het incident van een week geleden de druppel die de emmer deed overlopen.





"Dokter raadplegen"

"Mijn man is de goedheid zelve en heeft bijzonder veel positieve kwaliteiten. Maar nu en dan is het alsof er een klik gebeurt in zijn hoofd. Dan is hij agressief en gebruikt hij geweld. Talloze keren deed ik daar melding van bij de politie, evenveel keer moest ik een dokter raadplegen of naar de spoedopname van het ziekenhuis. Ik heb een dossier vol met bewijzen tegen hem. De terreur begon in juni 2015, we waren toen amper enkele maanden getrouwd. Al die tijd heb ik de fysieke agressie voor de buitenwereld proberen verborgen te houden, al wist natuurlijk iedereen in onze buurt min of meer wat er aan de hand was. Het geweld ging immers dikwijls gepaard met roepen en tieren. Tot vorige zondag had mijn man echter nog nooit een vinger uitgestoken naar één van m'n kinderen. Nu dus wel en dat kan ik onmogelijk aanvaarden."





Vorige maandag werd de 42-jarige dokwerker, die afkomstig is uit Brugge, opgepakt door de politie. Gisteren verlengde de raadkamer in Ieper zijn aanhouding met een maand.





"Dat hij in de cel zit, is voor ons een geruststelling", zegt zijn echtgenote, die na de poging tot doodslag op haar dochter intussen ook beslist heeft om te scheiden. "Voorlopig kan hij ons niks meer doen. Maar het is duidelijk dat mijn man kampt met problemen die in de gevangenis niet kunnen opgelost worden. Hij heeft zorg en begeleiding nodig, in de hoop zijn problematiek ooit de baas te kunnen. Internering lijkt mij de enige optie om dat waar te maken", besluit de vrouw.