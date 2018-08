Directiewissel bij basisschool 't Klavertje 28 augustus 2018

Basisschool 't Klavertje in Staden krijgt vanaf 1 september een nieuwe directeur. Na acht jaar aan het hoofd van de school geeft Benny Claeys (40) er de fakkel door aan Lysbeth Snauwaert (43). Claeys wordt stafmedewerker binnen de GO-Scholengemeenschap Basisonderwijs Roeselare, waartoe ook 't Klavertje behoort. "Natuurlijk ga ik het missen, maar voor mij breekt er nu een nieuw hoofdstuk aan. Bovendien weet ik zeker dat ik 't Klavertje in goede handen achter laat." Zijn opvolgster is afkomstig van Izegem en woont in Roeselare. In haar vorige functie was ze coördinator van het ondersteuningsteam binnen het GO voor kinderen met specifieke onderwijsnoden. "Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en had al langer de ambitie om directeur van een basisschool te worden", aldus Snauwaert. (SVR)