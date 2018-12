Diploma’s Techniekacademie uitgereikt Sam Vanacker

De derde editie van de Techniekacademie in Staden zit er op. Tieners van het vijfde en zesde leerjaar konden de voorbije weken uitgebreid proeven van techniek en technologie. Via een reeks van twaalf workshops maakten ze een voederhuisje, een mysteriebox, leerden ze lampjes schakelen en programmeerden ze een robot. Ze namen woensdag trots hun diploma’s in ontvangst in de voormalige basisschool in Oostnieuwkerke.