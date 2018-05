Dinsdag afscheid van verongelukte ex-leerkracht 25 mei 2018

02u34 0

In de Sint-Jan de Doperkerk van Staden wordt komende dinsdag 29 mei om 10 uur afscheid genomen van Laurent Vermeersch (64). De leerkracht op rust van het BUSO Sint-Idesbald in Roeselare kwam eerder deze week 's nachts om het leven bij een ongeval in Torhout. Dat gebeurde toen zijn wagen, met aan boord ook echtgenote Ingrid Persyn en een bevriend koppel, werd aangereden door een bestelwagen, bestuurd door een man die al 41 keer veroordeeld werd en zonder rijbewijs reed. Laurent Vermeersch stierf ter plaatse, zijn vrouw raakte zwaargewond. Wie de Stadenaar een laatste groet wil brengen, kan terecht in het rouwcentrum Logghe, in de Esenstraat 64A in Zarren, op weekdagen van 16 tot 19 uur en op zaterdag van 16 tot 18 uur. (VHS)