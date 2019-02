Dieter verhuist van De Most naar ’t Lepelke: “Blij dat ik in Oostnieuwkerke kon blijven” Sam Vanacker

01 februari 2019

17u00 0 Staden Drie weken nadat hij de deuren van café De Most achter zich dicht trok, heeft Dieter Naert (30) vrijdag zijn intrek genomen in café ’t Lepelke in de Lepelstraat in Oostnieuwkerke.

Begin 2018 kregen Dieter en zijn familie slecht nieuws te horen. Café De Most, dat al 45 jaar van vader op zoon door de familie Naert gerund werd, moest de deuren sluiten nadat de eigenaar had besloten het pand te verkopen. Dieter Naert had net de tapkraan van De Most overgenomen van zijn ouders. Hij bleef niet bij de pakken zitten en vond een oplossing in de Lepelstraat, in een pand waar tien jaar geleden ook al een café zat.

Dieter friste het oude café helemaal op en opende vorig weekend de deuren in de Lepelstraat. Sinds maandag was het café weer een paar dagen gesloten omdat Dieter nog wat materiaal moest verhuizen van De Most naar ’t Lepelke. Vanaf dit weekend is het café voltijds open. “Ik prijs me gelukkig dat ik relatief snel een nieuwe locatie heb gevonden, die dan ook nog eens in Oostnieuwkerke ligt. Ik heb al meteen veel klanten van De Most over de vloer gekregen. Ook de verenigingen verhuizen mee en daar ben ik vanzelfsprekend dankbaar voor. Het was een noodgedwongen verhuis, maar we hebben van de nood een deugd gemaakt.”

De vaste sluitingsdag van ’t Lepelke is woensdag.