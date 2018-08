Dienstencentrum 't Scharnier houdt open dag 10 augustus 2018

't Scharnier zet op dinsdag 28 augustus de deuren wagenwijd open. In het dienstencentrum in de Ooststraat valt er vanaf 13.30 uur heel wat te beleven. Cursisten zijn er live aan het werk te zien, terwijl lesgevers en vrijwilligers de bezoekers graag een woordje uitleg geven over de activiteiten. In het aanbod zitten onder meer bloemschikken, kaarten, bingo en rummikub, maar even goed kunnen er computer- en taallessen gevolgd worden. De opendeurdag is gratis. Vooraf inschrijven hoeft niet (SVR)