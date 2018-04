Dief steelt drie struiken uit voortuintje 07 april 2018

02u33 0

In de nacht van woensdag op donderdag heeft iemand drie pas aangeplante japanse rhododendrons gestolen uit een voortuintje van een woning in de Dorpsstraat. Bewoonster Magda Desmet keek gisterenochtend vreemd op toen ze naar de bakker vertrok. "Onze drie nieuwe struikjes aan de straatkant waren verdwenen. Er zitten drie gaatjes in de plaats", vertelt ze. "Mijn man had ze nog maar een kleine maand geleden aangeplant, dus waren ze nog niet geworteld."





(SVR)