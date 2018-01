Demonie trekt naar verkiezingen met 'Lijst Neutraal' 20 januari 2018

Onafhankelijk gemeenteraadslid Koen Demonie komt in oktober op met een nieuwe kieslijst onder de weinig poëtische noemer 'Lijst Neutraal'. Demonie wordt lijsttrekker, maar andere namen wil hij voorlopig niet lossen. "Het wordt een lijst waar de burger centraal staat, iets wat voor deze meerderheid niet van belang is. Als naam kozen we voor 'Lijst Neutraal', waarmee we aangeven dat we als onafhankelijke, neutrale lijst volledig gaan voor de gemeente en de inwoners. Ik ben trots te kunnen zeggen dat ik inmiddels al een mooie ploeg geëngageerde mensen heb verzameld." Demonie stapte in januari 2016 met slaande deuren uit de N-VA en lag daarmee aan de basis van de politieke crisis in de gemeente, waar pas een einde aan kwam met de overstap van Gwendolyn Vandermeersch van CD&V naar Open Vld. (SVR)