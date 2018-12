De Oever zwaait zeven collega’s uit Sam Vanacker

11 december 2018

In woon-en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke werd afscheid genomen van zeven dames. Na een mooie carrière genieten Marijke Willaert, Gerda Feys, Marleen Staessens, Anneke Vandeportaele, Marleen Vanderheere, Doris Decaestecker (verontschuldigd voor de foto) en Ugette Verfaillie straks van een welverdiend pensioen. De zeven dames werden in de bloemetjes gezet en uitgebreid bedankt voor hun inzet door OCMW-voorzitter Marnick Hoorelbeke (WESTAON) in het cafetaria van het woonzorgcentrum in de Meulebroekenlaan.