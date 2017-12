Danny Soenen zoekt overnemers voor 't Gildhof 02u55 64 Foto Joke Couvreur Danny Soenen en zijn vrouw Karin Seynhaeve. Staden Danny Soenen is op zoek naar overnemers voor café annex feestzaal 't Gildhof in Westrozebeke. Danny en zijn vrouw willen zich voortaan volledig toeleggen op hun traiteurzaak in Oostnieuwkerke. Cafébazin Romina, die vier jaar achter de toog stond in 't Gildhof, opent vandaag de deuren van haar eigen cafeetje in Merkem.

"Zes jaar lang combineerden we de traiteurzaak met de feestzaal, maar die combinatie werd steeds moeilijker", legt Danny uit. "Zeker nadat we met de zaak verhuisden naar de hangar op de Rootputten. We zijn er nog steeds volop aan het uitbreiden en dus moesten we een keuze maken. Vanaf 1 mei 2018 gaan we ons volledig focussen op onze zaak in Oostnieuwkerke. Uiteraard wensen we Romina, die we trouwens heel dankbaar zijn voor haar werk, ook heel veel succes met het café in Merkem."





't Gildhof heeft woelige jaren achter de rug. De feestzaal naast de kerk van Westrozebeke werd na ruim twee decennia van leegstand in 2011 nieuw leven ingeblazen door Rumbekenaar Cédric Pante, die het pand grondig onder handen nam. Na amper anderhalf jaar kwam 't Gildhof echter opnieuw vrij. Even was er een babywinkel gevestigd, waarna Danny Soenen de zaak over nam. "Het zou erg spijtig zijn moest Westrozebeke uitbloeden. Al lijkt de kans dat 't Gildhof een nieuwe periode van leegstand tegemoet gaat klein. Er zijn al enkele geïnteresseerden", weet Danny. Kandidaat-overnemers kunnen contact opnemen via 051/70.27.32. (SVR)