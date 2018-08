Chiromeisjes maken leuke parodie op 'Wieder zin van Roeselare' 03 augustus 2018

De leiding van Chiro 't Piegoetje verraste tijdens het jaarlijkse kamp hun leden met een zelfgemaakte videoclip, die nu ook online te bekijken valt. 'Van ons Schoon Staden' is een parodie op 'Wieder zin van Roeselare', op zich ook al een parodie van 'We Are From Barcelona'. Het leuke clipje wordt massaal gedeeld op sociale media. "Op kamp pakken we telkens uit met een leidingsspektakel", vertelt leidster Mathilde Vermeersch. "Dit jaar kwamen we op het idee voor een eigen videoclip. Het deuntje was snel gevonden en ook de tekst schreef praktisch zichzelf. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk troeven van Staden te belichten. Alles is helemaal zelf gefilmd, ingezongen en gemonteerd." Het filmpje bekijken kan via https://www.facebook.com/leiding.chiromeisjesstaden/ videos/2175167239419037/ (SVR/CDR)