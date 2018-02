Chiro Jooniek wint 'Pesten Check it Out'-prijs 03 februari 2018

03u08 0 Staden De Oosnieuwkerkse Chiro Jooniek heeft de eerste prijs in de wacht gesleept in een wedstrijd van vzw Tumult.

De vzw vroeg via een online enquête de Vlaamse jeugdverenigingen en jeugddiensten welke maatregelen ze namen om pesten tegen te gaan. De jury van 'Pesten Check it Out', samengesteld uit alle hoeken van het jeugdwerk, koos uit de vele inzendingen Chiro Jooniek als grote winnaar. Aan de winst is een geldprijs verbonden van 300 euro. "We proberen altijd gelijkheid te stimuleren tijdens ons spel", legt Matthijs Adriaen van Jooniek uit. "Zo letten we erop dat zowel de kleintjes als de grote even vaak aan bod komen, terwijl we ook regelmatig de hele groep samen tegen de leiders laten spelen. Vaak zit het in de details, maar zo proberen we het groepsgevoel te versterken en gaan we pesten uit de weg."





Het is overigens al de tweede keer in korte tijd dat de jeugdbeweging in de prijzen valt. Eind november wonnen ze via een Facebookwedstrijd gratis camerabewaking aan hun jeugdlokalen. De camera's worden eerstdaags geïnstalleerd. (SVR)