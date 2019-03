CD&V stelt zelf reglement op voor bedeling van flyers in gemeentescholen, onderwijsschepen houdt boot af Sam Vanacker

01 maart 2019

16u21 0 Staden Marc Van Ysacker (CD&V) kwam donderdag tijdens de gemeenteraad op de proppen met een zelf uitgewerkt reglement rond de bedeling van flyers in de gemeentescholen. Onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld) vond het voorstel van Van Ysacker echter niet sluitend genoeg.

De lokale afdeling van Beweging.net, waarvan Van Ysacker voorzitter is, kreeg de voorbije jaren geen toestemming om te flyeren in de gemeenteschool voor hun jaarlijkse kindertheater. Gewapend met het argument dat het ABS dat blijkbaar wel mocht, drong Van Ysacker aan op een objectief en waterdicht reglement rond de bedeling van folders en strooibriefjes. Hij kreeg in januari van het schepencollege te horen dat zo’n reglement zou uitgewerkt worden. Van Ysacker werkte echter ook zelf een reglement uit dat hij donderdag voorlegde aan de raad. “Ik streef een neutrale benadering na. Alle socioculturele, maatschappelijke, sport- en vrijetijdsverenigingen van Staden en de gemeentelijke adviesraden mogen boodschappen verspreiden via de klassen van het gemeentelijk onderwijs, op voorwaarde dat die boodschappen niet aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid, de openbare rust en orde niet in het gedrang brengen en geen politieke standpunten bevatten.”

Onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld) herhaalde donderdag de nood aan zo’n reglement, maar ging niet akkoord met het voorstel van Van Ysacker. “Uw voorstel is niet sluitend genoeg. Ik lees bijvoorbeeld niets over publicaties van het gemeentebestuur, noch over communicatie van commerciële aard. Wanneer we een reglement goedkeuren, moet het waterdicht zijn. Maar we zijn ermee bezig.”