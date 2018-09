CD&V stelt volledige lijst voor 05 september 2018

CD&V Staden heeft een lijst van 21 kandidaten klaar voor de verkiezingen. Zoals eerder aangekondigd wordt Gerda Vertriest lijsttrekker. Plaatsen twee en drie gaan respectievelijk naar Ludwig Willaert en Sarah Van Walleghem. Fractieleider Hans Mommerency wordt lijstduwer. "We gaan met deze ploeg vol vertrouwen naar de verkiezingen", zegt Gerda Vertriest. "We hebben elf nieuwe gezichten en bijna een derde van onze kandidaten zijn jonger dan 37. We willen samen inzetten op zorg dragen voor onze gemeente en elkaar, een bloeiend verenigingsleven, mobiliteit, landbouw en op ondernemen in een gemeente vol mogelijkheden. We zitten met CD&V niet op onze plaats in de oppositie. Wij hebben veel kwaliteit en veel ervaring. CD&V wil opnieuw meebouwen aan het toekomstig beleid." (SVR)