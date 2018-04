CD&V stelt vier nieuwe namen voor 28 april 2018

02u26 0

CD&V heeft vier nieuwe kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om Bonny Vergauwe (55), Alexander Beernaert (42), Koen Pattyn (51) en Leona Coppenolle (62). Landbouwer Bonny Vergauwe woont in Westrozebeke en kreeg de smaak van de politiek te pakken via zijn echtgenote Sabine Dekemele. Alexander Beernaert zit al ruim 20 jaar in de horeca en is de uitbater van frituur-eethuis Alexander op de markt. Koen Pattyn werkt als bediende en is bestuurslid van de Landelijke Gilde. Leona Coppenolle ten slotte is de echtgenote van Freddy Trio, een van de drijvende kracht enachter de rally van Staden. Lijsttrekker Gerda Vertriest laat weten dat niet alle huidige negen CD&V-gemeenteraadsleden opnieuw zullen opkomen. Dirk Demeulenaere en Christelle Vandenbulcke-Dejonckheere zeggen de gemeentepolitiek vaarwel. (SVR)