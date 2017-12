CD&V: 'Schulden meer dan verdubbeld in vijf jaar tijd" 02u39 0

Staden heeft voor volgend jaar 5,1 miljoen investeringen gepland. Het leeuwendeel daarvan gaat naar het AC/DC (het nieuwe Stadense gemeentehuis), gevolgd door de vernieuwing van de site Tiendenberg en de vergroening van de begraafplaats. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is trots op het investeringsbeleid van de gemeente.





"Alles samen gaan we deze legislatuur bijna twintig miljoen geïnvesteerd hebben. Denk maar aan de brandweerkazerne, de nieuwe kinderopvang, het AC/DC en de opfrissing van het park. En dat alles terwijl we financieel nog steeds voldoende reserve hebben." Met dat laatste gaat oppositiepartij CD&V niet akkoord.





"De schulden zijn 2,5 keer zo groot als vijf jaar geleden en de spaarrekening zal van 8 miljoen naar 1,6 miljoen gedaald zijn in 2021. Onze gemeente wordt platzak en met schulden achtergelaten. Het is een kwestie van tijd voor we hiervoor het gelag betalen." Schepen van Financiën Nikolaas Bourgeois (N-VA) reageerde dat belastinggeld moet geïnvesteerd worden in de gemeente en niet jaren moet op een spaarboek moet blijven staan.





(SVR)