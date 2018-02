Carnavalsraad opgericht 22 februari 2018

De kans bestaat dat Staden in 2020 voor het eerst sinds 1976 weer een carnavalsstoet krijgt. Initiatiefnemer Peter Bervoets heeft intussen een carnavalsraad opgericht en is weliswaar nog steeds ijverig op zoek naar medewerkers, maar aan gedrevenheid is er alvast geen gebrek. "Het gemeentebestuur staat volledig achter het idee", klinkt het. "Het is de bedoeling dat we eind dit jaar al een prinsenverkiezing organiseren, waarna we in 2019 met een eigen wagen gaan meedoen in andere stoeten. Zo verwerven we wat naambekendheid om uiteindelijk in 2020 onze eigen stoet te organiseren. Wat opzoekwerk wijst trouwens uit dat er in Staden tot 1976 een jaarlijkse stoet was. Die oude traditie gaan we terug leven in blazen." Wie mee zijn schouders wil zetten onder het gebeuren, kan contact opnemen via carnavalsraad-staden@hotmail.com. (SVR)