Café De Most verhuist op termijn naar 't Lepelke 09 mei 2018

Dieter Naert, de uitbater van café De Most in Oostnieuwkerke, verhuist zijn café naar het leegstaande gebouw van 't Lepelke in de Lepelstraat. De eigenaar van De Most wil het gebouw verkopen. "Via via ben ik bij 't Lepelke terechtgekomen", legt de cafébaas uit. "Het pand staat al drie jaar te koop en er is wat opfrissingswerk nodig, maar het biedt veel potentieel." Wanneer de verhuis zal plaatsvinden is niet duidelijk. "Op dit moment weet ik niet wanneer we De Most moeten verlaten, dus kan ik ook niet zeggen wanneer ik zal verhuizen. Sowieso wil ik zo lang mogelijk in De Most blijven." Bij wijze van voorproefje wil Naert 't Lepelke eenmalig openen tijdens de dorpsfeesten in Oostnieuwkerke op 26 mei, maar de plannen staan nog niet vast. (SVR)