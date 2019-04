Bus van De Oever pendelt voortaan elke donderdag gratis tussen deelgemeentes Sam Vanacker

04 april 2019

16u10 0 Staden Het busje van rusthuis De Oever in Oostnieuwkerke wordt voortaan elke donderdagochtend ingeschakeld als gratis pendelbus tussen de drie deelgemeentes.

“Wie met het openbare vervoer van Oostnieuwkerke of Westrozebeke naar Staden wil, moet eerst naar Roeselare en moet daar overstappen op een andere bus. We willen daar al lang iets aan veranderen”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “We hebben een paar keer contact gehad met De Lijn, maar omdat het maar bleef aanslepen, hebben we zelf een alternatief uitgewerkt. Rusthuis De Oever heeft een busje dat af en toe gebruikt wordt voor uitstapjes, maar eigenlijk staat het vaak stil. Daarom starten we nu een proefproject van zes maanden waarbij het elke donderdagochtend ingeschakeld wordt als pendelbus tussen de deelgemeentes. Zo maken we trouwens ook onze verkiezingsbelofte voor een betere mobiliteit tussen de deelgemeentes waar. Wie op donderdag naar de wekelijkse markt in Staden wil, kan dat voortaan vlot en gratis. Mooi meegenomen is dat twee van onze vrijwilligers gepensioneerde buschauffeurs zijn.”

In het busje is plaats voor zeven mensen en een rolstoelpatiënt. Het stopt elke donderdagvoormiddag aan De Oever, de kerk in Oostnieuwkerke, de kerk in Westrozebeke, de school op Vijfwegen, dienstencentrum ’t Scharnier, het voormalig gemeentehuis van Staden en de bushalte van Sleihage. Iedereen kan er gratis gebruik van maken. De dienstregeling vind je op www.staden.be.