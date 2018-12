Burgemeester nodigt eenzame Stadenaars uit om samen kerstavond door te brengen Redactie

05 december 2018

14u26 0 Staden Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) pakt uit met een opmerkelijk initiatief. Op kerstavond 24 december organiseert hij in het Blommenhof een ‘Warme Kerst voor Iedereen’.

“Wie alleen is of het even wat moeilijker heeft is die avond welkom in zaal Gezellehuis in het Blommenhof”, zegt Vanderjeugd. “Op het menu staat een aperitiefje, kerstsoep, een hoofdgerecht, een stukje ijstaart en koffie. Een quiz en een kerstverhaal maken de avond compleet. Dit alles voor de vriendenprijs van zes euro.”

De avond start om 19 uur en wordt rond 23 uur afgesloten. Wie die avond geen vervoer heeft en daardoor niet in de Guido Gezellelaan geraakt, kan dat melden bij inschrijving en dan wordt vervoer voorzien. Inschrijven kan tot zondag 16 december via francesco.vanderjeugd@staden.be of op 0486/61.94.94.