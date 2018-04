Burgemeester loopt voor tien goede doelen 18 april 2018

Francesco Vanderjeugd (Open Vld) trekt zaterdag al voor de tiende keer de loopschoenen aan voor Lakosta For Charity, waarbij de Stadense burgemeester elk jaar in de marge van de Lakosta-loopwedstrijd een halve marathon aflegt voor een goed doel. "Omdat het een jubileumeditie is, loop ik dit keer voor alle tien goede doelen die ik het voorbije decennium gesteund heb", aldus Vanderjeugd. "Vorig jaar hebben we met 7.500 euro het record van 2016 geëvenaard, maar nu ga ik volop voor de kaap van de 10.000 euro. Zo zou elk goed doel kunnen rekenen op een mooie 1.000 euro." Over alle edities heen werd tot nu zo'n 34.000 euro ingezameld. (SVR)