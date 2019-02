Burgemeester Francesco Vanderjeugd krijgt eretitel ambassadeur van carnavalsraad Staden. Joke Couvreur

24 februari 2019

13u43 0

Nadat Peter Bervoets en Jens Haccour vorig jaar een gemeentelijke carnavalsraad in het leven riepen, werd er ondertussen ook al een allereerste prinsenverkiezing gehouden. Bart Degroote en Melissa Devos werden toen gekroond tot eerste prins en prinses carnaval van Staden. Het was een groot succes. Allen kijken zo ook heel erg uit naar een echte carnavalsstoet in Staden in 2020. Mooie vooruitzichten dus, zo had ook burgemeester Francesco Vanderjeugd het genoegen om de eretitel in ontvangst te nemen als ambassadeur van de carnavalsraad Staden.