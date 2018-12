Bromfietser gewond na botsing LSI

17 december 2018

19u52

Bron: LSI 0

Bij een ongeval langs de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke (Staden) is maandagavond rond 18 uur een jonge bromfietser gewond geraakt. De jongeman uit Oostnieuwkerke reed met zijn booster op het dubbel richtingsfietspad van het centrum richting Roeselare toen hij voor zich plots de Dacia Duster van Luc G. de oprit van zijn woning zag opdraaien. De bromfietser ging vol in de remmen, kwam ten val en schoof tot tegen de auto. Eventjes zat hij met zijn been gekneld onder zijn tweewieler maar al snel kon hij bevrijd worden. Met vooral pijn aan de knie moest hij naar het ziekenhuis overgebracht worden. Een mug-team en de brandweer snelden ook ter plaatse maar al even snel konden ze terugkeren. Een tijdlang was er slechts beurtelings verkeer mogelijk tussen Oostnieuwkerke en Roeselare.