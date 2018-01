Brandweer wacht op bewoners voor het blussen 02u50 0

Een brand in de garage van een koppelwoning langs de Weidestraat (een doodlopende zijstraat van de Rysseveldstraat) in Staden heeft gisteravond enige schade teweeggebracht. Het vuur werd iets voor half negen opgemerkt door de buren. Die merkten in hun woning plots rook op. Ze alarmeerden de brandweer en meteen ook hun buren, die niet ver uit de buurt waren. Bij aankomst van de blussers was snel duidelijk dat het om een beperkte brand ging. Daarom werd nog heel even gewacht om de woning binnen te dringen, tot de bewoners thuis waren. Op die manier werd geen onnodige braakschade aangericht en kon efficiënter worden geblust. Het vuur, allicht ontstaan door zelfontbranding van wat lompen, was in een handomdraai onder controle. Niemand raakte gewond. (VHS)