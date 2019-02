Bib organiseert boekenverkoop CDR

21 februari 2019

De openbare bibliotheek organiseert een boekenverkoop. Het startschot voor het tweedaagse boekenfeest wordt gegeven op vrijdag 1 maart. Die dag kan je van 17 tot 20 uur terecht in het SWOK. Op zaterdag 2 maart vindt de verkoop plaats van 9 tot 12 uur. Het aanbod bestaat uit zowel fictie als non-fictie. Je betaalt maximum één euro per boek, of vier euro voor vijf en zeven euro voor tien.