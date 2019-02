Beweging.net mag niet flyeren voor hun kindertheater in gemeentescholen: “Alsof Beweging.net een subversieve organisatie is” Sam Vanacker

01 februari 2019

12u29 1 Staden Ook onder het nieuwe gemeentebestuur blijft het verboden voor de vrijwilligers van Beweging.net om reclame te maken in de gemeentescholen voor hun jaarlijks kindertheater. “We moeten de neutraliteit bewaren op school”, zegt onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld). “Je reinste discriminatie”, reageert Marc Van Ysacker (CD&V) woedend.

De Stadense afdeling van Beweging.net organiseert al sinds 2014 elk voorjaar een theatervoorstelling voor kinderen vanaf 5 jaar. Dit keer gaat het over een clown die op zoek gaat naar een toverkonijntje. De show vindt plaats in het SWOK op 23 februari en vrijwilligers van Beweging.net zijn volop strooibriefjes aan het uitdelen in scholen. In de gemeentescholen zijn ze echter niet welkom en daar blijft gemeenteraadslid Marc Van Ysacker (CD&V) het bijzonder moeilijk mee hebben. In 2017 al verbood toenmalig schepen van Onderwijs Marc Bogaert (N-VA) de reclame in gemeentescholen. “We moeten waken over de neutraliteit binnen de schoolmuren”, klonk het. “Een beweging of vereniging die banden heeft met politieke organisaties of instellingen kunnen we dus niet toelaten.”

Wat zijn de voorwaarden om als ‘neutraal’ bestempeld te worden? En welke vereniging is trouwens echt 100 procent neutraal? Gaan jullie sportclubs weigeren omdat ze niets doen voor mensen die niet sporten? Marc Van Ysacker

Frustraties

Van Ysacker gooide de kwestie donderdagavond tijdens de gemeenteraad opnieuw op tafel. De nieuwe schepen van Onderwijs Joeri Deprez (Open Vld) bleef echter bij het standpunt van zijn voorganger, waarop Van Ysacker zijn frustraties de vrije loop gaf. “Moeten we echt opnieuw op de stoep staan bedelen? Alsof Beweging.net een subversieve organisatie is. Het gaat toch om een onschuldige, socioculturele activiteit? Wat zijn de voorwaarden om als ‘neutraal’ bestempeld te worden? En welke vereniging is trouwens echt 100 procent neutraal? Gaan jullie sportclubs weigeren omdat ze niets doen voor mensen die niet sporten? Of de Gezinsbond omdat ze niets doen voor alleenstaanden? Dit is je reinste discriminatie. Het Algemeen Boerensyndicaat was met hun tekenwedstrijd wel welkom in de gemeentescholen. Jullie bepalen willens nillens wat ‘neutraal’ is en wat niet.”

Neutraliteit

“We blijven waken over de neutraliteit in de gemeentescholen en u kunt niet ontkennen dat Beweging.net een uitgesproken politieke signatuur heeft”, reageerde burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Maar dat er een kader met objectieve voorwaarden voor alle verenigingen moet gecreëerd worden, is correct. Nu is dat er niet en daar gaan we verandering in brengen.”

De kindernamiddag van Beweging.net vindt plaats op 23 februari in het Swok in Staden en start om 14.30 uur. Na de voorstelling kunnen de kinderen genieten van pannenkoeken en warme chocomelk. Inschrijven kost vijf euro en kan bij Geert Cuvelier op 0497/73.06.27 of via geert.cuvelier@telenet.be.