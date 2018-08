Bevrijdingscolonne warm ontvangen in Staden 16 augustus 2018

02u24 0 Staden Dinsdag werd de bevrijdingsstoet bijzonder warm onthaald op de markt van Staden.

Ruim een half uur later dan voorzien, maar dat kon de pret niet drukken bij de talrijk aanwezige toeschouwers. Zowel de bewoners van woonzorgcentrum De Oever als de kinderen van de speelpleinwerking zwaaiden duchtig met vlaggetjes toen 150 soldaten, 50 paarden en een tiental legervoertuigen Staden binnen kwamen. Naast de kerk werd een kleine herdenkingsplechtigheid gehouden voor de gesneuvelde Stadenaar, waarbij een bereden klaroenblazer de Last Post aanhief. Onder applaus trok de mars verder. Aalmoezenier Erwin Villain (59), ook in het echte leven aalmoezenier bij de para's en daarmee de enige echte legerofficier in de stoet, was als eerste bij de kerk van Staden. "Ik maak er een erezaak van om telkens als eerste bij de kerk te zijn van de gemeentes die we aandoen", vertelt hij. "Al is dat vandaag wel te voet. Mijn paard is er niet bij. Hij raakte gekwetst aan een van de hoeven, dus hebben we het naar een dierenarts gebracht. Met wat geluk kan ik er morgenochtend weer mee vertrekken." Volgens Villain is de optocht voorlopig gespaard gebleven van andere noemenswaardige incidenten of kwetsuren. "Een mars van 150 kilometer is niet te onderschatten, zeker voor ongetrainde vrijwilligers. Er zullen blaren zijn. Maar daar hebben we ons veldhospitaal voor." Op dit moment bivakkeren de soldaten aan het kasteel van Loppem. Morgen trekken ze via Beernem naar Aalter. (SVR)