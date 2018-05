Bestuurster zwaargewond nadat ze over de kop gaat in bocht 18 mei 2018

02u43 0 Staden In de Dammaertstraat in Staden raakte gisteravond omstreeks 17.30 uur een bestuurster zwaargewond.

De jongedame reed op het landweggetje in de richting van Sleihage toen ze een bocht naar rechts miste. De bestuurster ging met haar wagen over de kop, de auto belandde op zijn dak in de berm. De bestuurster zat gekneld in haar wagen.





De hulpdiensten snelden ter plaatse om de bestuurster uit haar hachelijke positie te bevrijden. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval was de Dammaertstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.





(AHK)