Bestuurder 'parkeert' overkop op oprit woning 28 mei 2018

02u33 0

Een Volkswagen belandde gisterennamiddag iets voor 18 uur op de oprit van een woning langs Ommegang Oost in Westrozebeke. De bestuurder reed in de richting van Westrozebeke toen hij om onduidelijke redenen de controle verloor over zijn stuur vlak voor een flitspaal. De bestuurder week uit naar rechts, raakte een hek en botste op een stenen borduur waardoor hij over de kop ging. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand op zijn dak op de oprit van een woning. De bewoners verwittigden meteen de hulpdiensten. De jongeman werd door de brandweer bevrijd en werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het AZ Delta in Roeselare. (AHK)