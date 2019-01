Bestuurder knalt tegen verlichtingspaal AHK

26 januari 2019

16u10

Bron: Eigen info 0

In de Bruggestraat in Staden knalde zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur een Audi tegen een verlichtingspaal. De bestuurder uit Kortemark reed in de richting van Staden toen het ter hoogte van de Delaeystraat en de Grote Stadenstraat in een flauwe bocht naar rechts mis ging. De bestuurder verloor om onbekende redenen plots de controle over zijn Audi, hij ging aan het slippen en knalde uiteindelijk tegen een verlichtingspaal. De bestuurder raakte niet gewond en kon zelf uit zijn voertuig stappen. Eandis kwam ter plaatse om de verlichtingspaal te herstellen. Door het incident kon het verkeer een tijdlang slechts alternerend passeren ter hoogte van het ongeval.