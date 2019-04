Bestuurder klaagt over tintelingen in de benen na ongeval: brandweer haalt dak van zijn auto VHS

13 april 2019

16u04 0 Staden Rino Piccavet (55) uit Otegem is zaterdagmorgen rond half zeven vrij ernstig gewond geraakt bij een ongeval in Staden, dichtbij de grens met Roeselare. De man kwam er in botsing met een tegenligger die nadien verklaarde in slaap te zijn gevallen.

Rino Piccavet was kort voordien bij z’n broer in Handzame vertrokken toen hij langs de Diksmuidsesteenweg in Staden verrast werd door een tegenligger die afweek van z’n rijvak. Een botsing was onvermijdelijk. De Renault Clio van Piccavet en de Renault Kangoo van de tegenligger raakten elkaar links vooraan. Een afstand van zowat vijftig meter gaapte nadien tussen beide wrakken. De hulpdiensten werden gealarmeerd door een ambulancier die toevallig passeerde. Omdat Rino Piccavet klaagde over tintelingen in de benen, besliste de MUG-arts dat de man zo omzichtig mogelijk uit zijn wagen moest gehaald worden. Daartoe verwijderde de brandweer het dak van de Renault Clio. De bestuurder van de Renault Kangoo liep lichte verwondingen op. Hij kon zelf uit z’n wagen stappen. De Diksmuidsesteenweg was enkele uren afgesloten voor alle verkeer, tussen het kruispunt met de Rijksweg en de rotonde in Sleihage.