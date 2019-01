Bestelwagen rijdt tegen elektriciteitspaal en belandt op zijkant Alexander Haezebrouck

13 januari 2019

14u37

Bron: Eigen info 0

In de Houthulststraat in Staden knalde zaterdagavond omstreeks 19 uur een bestelwagen tegen een elektriciteitspaal. Die paal werd volledig omvergereden en moest vervangen worden, de bestuurder raakte niet gewond.

De bestuurder van de bestelwagen, een 30-jarige Pool, reed in de richting van Houthulst toen hij plots om onduidelijke redenen naar links afweek van zijn rijbaan. De bestelwagen reed over een haagje in de voortuin van een woning en botste daarna tegen een elektriciteitspaal die door de klap mee naar beneden ging. De bestelwagen belandde uiteindelijk op zijn zijkant in een veld naast de weg. Eandis moest ter plaatse komen om een volledig nieuwe elektriciteitspaal te zetten. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren ter hoogte van het ongeval.