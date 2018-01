Belager mag eigen huis niet meer in WONING LIGT BINNEN STRAAL CONTACTVERBOD CHRISTOPHE MAERTENS

26 januari 2018

02u27 0 Staden De rechter in Ieper heeft M.D. (49) uit Passendale een contactverbod opgelegd, waardoor hij nu zijn eigen huis niet meer in kan. M.D. kocht in Oostnieuwkerke bouwgrond op 320 meter van het huis van de vrouw die hij belaagde. "Mijn zus wil gewoon dat die man stopt", zegt schepen Bart Vynckier (N-VA), broer van het slachtoffer.

M.D. leerde de vrouw kennen via de bank. Aanvankelijk gingen ze vriendschappelijk om met elkaar, maar de vrouw maakte al snel duidelijk dat er van een liefdesrelatie geen sprake kon zijn. Dat was echter niet naar de zin van veertiger en hij begon al snel de vrouw lastig te vallen. Het ging zelfs zo ver dat het parket moest ingrijpen en M.D. voor de rechter bracht. Het hof van beroep in Gent heeft de man veroordeeld en hij zat zijn straf uit.





Bouwvergunning

Omdat M.D. echter weer een paar keer in de buurt van zijn slachtoffer kwam, diende de vrouw opnieuw klacht in. Het openbaar ministerie bracht de man weer voor de rechter. Daar bleek dat de man bouwgrond had gekocht op 320 meter van de woning van de vrouw, de zus van schepen Bart Vynckier uit Staden. "Die man ging heel ver", weet de schepen. "Soms reed hij mijn zus klem, een andere keer stond hij plots voor haar in de winkel." Om die reden had de schepen in eerste instantie een bouwvergunning geweigerd voor M.D. "Ik kon toch niet zomaar toelaten dat de man die mijn zus al vijf jaar terroriseert zo dicht bij haar kwam wonen."





De provincie gaf echter positief advies, waarna M.D. met de bouw van zijn huis begon. De gemeente Staden trok daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Die man trok zich daar echter niets van aan en begon te bouwen. Ondertussen staat de ruwbouw er al", weet Vynckier.





Veel zal hij echter niet meer kunnen werken aan zijn huis, want de rechter heeft hem nu een contactverbod opgelegd, waardoor hij binnen een straal van 650 euro van de vrouw moet blijven. De verdediging had gepleit dat de woning op 700 meter van het huis van de vrouw lag. De rechter had zich daarop gebaseerd en had gezegd dat de man dus wel nog in zijn woning zou kunnen. Nu blijkt echter dat de afstand een stuk minder is dan 650 meter, waardoor de beklaagde dus met een probleem zit. Daarnaast werd hij veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden met uitstel. Zijn slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.500 euro betalen. "Wat zijn straf ook is, mijn zus wil gewoon dat hij ermee stopt. Ze is doodsbang van die man", getuigt Vynckier.





Relatie

Meester Filip De Reuse, die M.D. verdedigde, zal eerst het vonnis bestuderen en dan eventueel beroep aantekenen. De raadsman had de vrijspraak gevraagd. "Hij had die bouwgrond misschien beter niet gekocht, maar het ging om een laatste lot en hij kon het voor een mooie prijs op de kop tikken", weet De Reuse. "Trouwens, de voorbije jaren heeft hij die dame met rust gelaten, want hij heeft nu een relatie."





In de zaak was aanvankelijk ook burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) betrokken. De burgemeester werd namelijk ook bedreigd door de man. Vanderjeugd trok zijn burgerlijke partijstelling echter weer in.