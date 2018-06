Beklaagde slaat moeder gebroken ribben 22 juni 2018

"Die man vormt een gevaar voor anderen als hij drugs gebruikt." De openbare aanklager had op de rechtbank van Ieper niet veel goeds te vertellen over K.V. (23) uit Staden, die een resem feiten pleegde tegen zijn gezinsgenoten. Zo brak hij bij een incident twee ribben van zijn moeder. Hij sloot zijn ouders zes keer buiten hun woning en dreigde ermee zijn broer op te hangen in de garage. Alles zou te maken hebben met zijn drugsgebruik. De arts die de beklaagde onderzocht sprak van een paranoïde psychose, wat hem een gevaar voor anderen maakt als hij verdovende middelen blijft gebruiken. "Het is een wandelende tijdbom." Zijn raadsman zei dat K.V. niet altijd even veel geluk kende. De man zat als kind in een instelling omdat hij toen thuis al problemen kende. Het kwam goed toen hij een zoontje kreeg, maar in 2006 sloeg het noodlot keihard toe. Zijn zoontje en zijn grootvader stierven, en zijn partner ging bij hem weg. Daarop kwam het tot ruzie met zijn ouders. Vandaag zijn ze opnieuw verzoend. Ook zou hij geen drugs meer nemen. Hij hoopt dan ook op een straf met voorwaarden. "Je zal die dan wel moeten naleven", merkte de rechter op. Vonnis op 28 juni. (CMW)