Bart en Melissa gekroond tot eerste Prins en Prinses Carnaval van Staden Sam Vanacker

28 januari 2019

11u39 0 Staden In Zaal Zonneheem in Oostnieuwkerke werden zaterdag de eerste Prins en Prinses Carnaval van Staden verkozen. Melissa Devos (23) en Bart Degroote (32) werden er officieel aangesteld.

Staden staat voortaan ook op de kaart als carnavalsgemeente. Nadat Westrozebekenaars Peter Bervoets en Jens Haccour begin 2018 een gemeentelijke carnavalsraad uit de grond stampten vond afgelopen weekend de eerste carnavalsverkiezing van Staden plaats. Het werd meteen een schot in de roos, met veel hoog bezoek uit het carnavalsmilieu. “Carnavalsverenigingen uit heel het land kwamen naar Oostnieuwkerke. Zowel de nationale kinderprins en -prinses, de nationale jeugdprins als de nationale prins en prinses waren aanwezig”, zegt Peter Bervoets. “Bovendien kwam ook burgemeester Francesco Vanderjeugd langs in de vooravond, terwijl ook schepen van Feestelijkheden Gwendolyn Vandermeersch erbij was. Allebei dragen ze voortaan de eretitel van Carnaval-Ambassadeur van de Carnavalsraad van Staden.”

Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld) overhandigde na de verkiezing symbolisch de sleutel van het gemeentehuis aan Bart Degroote, die zich voortaan Prins Bart I mag noemen. Eerder op de dag werd ook het eerste jeugdprinsenpaar van Staden aangesteld. Die titels gingen naar zus en broer Hannelore (15) en Nicolas (13) Desamber.

De carnavalisten zijn vastberaden werk te maken van een echte carnavalsstoet in Staden in 2020. Ondertussen bereidt Jens Haccour zich volop voor op de verkiezing van nationaal Regenboogprins tijdens het carnavalsweekend in Roeselare.