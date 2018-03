Baba Yega landt in Gemeenteschool 20 maart 2018

Verbaasde gezichtjes gisteren in de Gemeenteschool van Staden, waar er midden op de speelplaats een rare raket bleek neergestort te zijn. Plots startte er muziek en stak een Baba Yega zijn excentrieke hoofd naar buiten, waarna de alien vlotjes aan het dansen sloeg. De kinderen dansten en sprongen gretig mee. Het ging om een promotiestunt ter aankondiging van de Baba Yega-film die op 28 maart in de zalen komt.





Emanuel Vanderjeugd

In die film gaan de mysterieuze ex-winnaars van Belgium's Got Talent op zoek naar een van hun verdwenen soortgenoten. De film is meteen ook het langspeeldebuut van tv-maker Emanuel Vanderjeugd, de broer van de Stadense burgemeester. (SVR)