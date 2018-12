Automobilist uit wagen geslingerd, kleuter ongedeerd LSI

09 december 2018

15u08

Bij een ongeval in de Ieperstraat in Staden is zondagmiddag een 49-jarige automobilist uit Roeselare zwaargewond geraakt. Rudy M. reed met zijn Opel Combo van het gehucht Vijfwegen in de richting van Staden. Om een nog onduidelijke reden raakte hij plots rechts van de weg af. De wagen knalde op het einde van een gracht tegen een duiker en werd daarna opnieuw op de weg gekatapulteerd. Door de eerste klap werd de automobilist uit het voertuig geslingerd. Hij liep zware verwondingen op en moest na een eerste verzorging door ambulanciers en MUG-team naar het ziekenhuis in Roeselare overgebracht worden. Zijn 5-jarig dochtertje A., dat vooraan in een kinderstoel was vastgegespt, bleef ongedeerd. Door het ongeval bleef de Ieperstraat in Staden vanaf 12.30 uur een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. Een deskundige onderzocht in opdracht van het West-Vlaamse parket de precieze omstandigheden.