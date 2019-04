Auto over kop na botsing met geparkeerde vrachtwagen LSI

09 april 2019

12u49

Bron: LSI 0 Staden Langs de Diksmuidestraat in Staden is dinsdagvoormiddag iets over tien uur een auto over de kop gegaan. Op de weg tussen Staden en Zarren (Diksmuide) knalde een 47-jarige automobilist uit Staden met zijn Hyundai i20 tegen een geparkeerde vrachtwagen van aannemer Wim Goemaere uit Ichtegem.

De auto ging over de kop en raakte in de buiteling ook nog een Mercedes van een automobilist die uit de andere richting kwam. “Mijn broer Patrick hielp de automobilist van het aanrijdende voertuig uit zijn wagen terwijl ik de hulpdiensten belde”, aldus Wim Goemaere (42). “Ik zag het niet gebeuren, maar hoorde wel een luide knal. De automobilist bloedde hevig aan het gezicht maar was bij bewustzijn. Een meevaller, want ik twijfelde aanvankelijk of hij het er wel levend van af zou brengen.” Zwaargewond, maar buiten levensgevaar werd Marino K. uit Staden naar het ziekenhuis in Roeselare gebracht. Door het ongeval bleef de N36 plaatselijk zo’n twee uur voor alle verkeer afgesloten. De drie betrokken voertuigen moesten één voor één getakeld worden. “Het chassis van de vrachtwagen is volledig geplooid. Recht rijden zou niet meer lukken”, besluit Wim.