Art Studio Brikat krijgt Sean Taylor over de vloer

08 februari 2019

De Britse singer-songwriter Sean Taylor komt op dinsdag 12 februari optreden in Staden in het kader van de kunstkamerconcerten van vzw Art Illustria. Taylor is niet van de minste. Hij speelde eerder al onder andere in het voorprogramma van John Fogerty en Tony Joe White. Vorig jaar stond hij op Labadoux. Hij maakt ter promotie van een nieuw album een tournee door Europa. Het enige optreden in België is dat in Staden. Het optreden start om 20 uur in de Houthulststraat 132 A. De toegang is gratis, maar reserveren is om praktische redenen nodig op 051/70.09.82 of via info@brikat.be.